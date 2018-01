1. - 10. Juni 2018, Odessa: "ODESSA CLASSICS 2018: 4. INTERNATIONALES MUSIK FESTIVAL"

#1 Beitragvon Handrij » Mittwoch 17. Januar 2018, 16:12

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte HerrenOdessa - die Perle am Schwarzen Meer - rückt mit der vierten Ausgabe von ODESSA CLASSICS kulturell und musikalisch noch näher an Europa heran. Innerhalb von nur drei Jahren wurde hier sozusagen aus dem Nichts ein durch seine Vielseitigkeit beeindruckendes Festival geschaffen. Es ist nun an der Zeit, diesen „Geheimtipp“ auch bei uns im Westen gebührend zur Kenntnis zu nehmen.Verschaffen Sie sich einen Eindruck der vergangenen Jahre aufIm kommenden Jahr wird man das Festival nicht nur in der Philharmonie, sondern zusätzlich im wunderbaren Opernhaus sowie als Open Air auf der atemberaubenden Potemkinschen Treppe mit eindrücklicher Lightshow erleben können.Das aufgeführte Hauptprogramm wird an verschiedenen Orten in der Stadt durch Kunstausstellungen, Jugendwettbewerbe, Worldmusic und weitere Events ergänzt und bereichert.Alexey Botvinov, der Gründer von „Odessa Classics“ ist der international bekannte Pianist, der durch seine Interpretation der Goldberg-Variationen von Bach mit dem Zürcher Ballett (Choreografie von Heinz Spoerli) und als Rachmaninov Experte weltweit Berühmtheit erlangte.1. Juni EröffnungMaxim Vengorov - Violine / Polina Osetinskaya - Klavier2. Juni NN3. Juni Lakatosh Ensemble4. Juni Stefan Vladar - Klavier5. Juni Dimitri Ashkenazy Ensemble und Alexey Botvinov - Klavier6. Juni Deutsches Kammerorchester Berlin Daniel Hope - Violine„Vivaldi Recomposed“7. Juni Deutsches Kammerorchester Berlin mit Sebastian Knauer - Klavier8. Juni Openair Potemkinsche Treppe9. Juni Andrey Tarkovsky Projekt10. Juni Soirée Rachmaninov mit Antonio Meneses - Violoncello / Alexey Botvinov - KlavierKontakt für deutschsprachige Presse:helene kernfreudenbergstrasse 3CH - 8044 zürich+41 (0)79 434 01 32