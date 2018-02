Erster ukrainischer Besuch ohne Visum

#1 Beitragvon Paul3 » Donnerstag 1. Februar 2018, 18:37

Hallo!

Nachdem mich meine Freundin(UA) das letzte Jahr öfters mit Visum in Deutschland besucht hatte, ist jetzt der erste Versuch ohne Visum dran.

Ein biometrischer Reisepass hat sie mittlerweile bekommen, wenn auch mit Verspätung.

Nun war uns schon letztes Jahr klar, dass Sie diesen Februar wieder kommt. Daher hat sie noch ein Flugticket Kiev - Zürich(nächster Flughafen).



Nun sind die Vorgaben ja wie folgt:

1. Biom. Reisepass,

2. ausreichend Geldmittel, am Besten in Bar

3. Unterkunft-Reservierung oder Einladung

4. Rückreise-Ticket.



Ich werde ihr 400-500 Euro für eine Woche senden. Denke das reicht.

Wir wollen sicher gehen und eine Touristische Reise angeben. Einladung usw. erscheint mir zu schwammig.

Ich werde ihr also ein Hotelzimmer für 6-7 Nächte reservieren(unverbindlich!) und das Rückflugticket schonmal buchen.

Das sollte ja normalerweise ausreichen.



Nur stellen sich mir folgende Fragen:

1.Wird geprüft ob das Hotelzimmer schon bezahlt ist oder nur unverbindlich reserviert?

2.Werden dann die Hotelkosten bei einer unverbindlichen Reservierung von den Geldmitteln abgezogen?

Also 500-250 Euro sind 250 Euro. Sind wiederum zu wenig Geldmittel für eine Woche?

3.Wäre es anhand dieser Möglichkeit gut, wenn Sie noch eine Kreditkarte dabei hat?



4. Ist das ein Problem wenn sie über die Schweiz einreist und über Deutschland zurück? Ich hole Sie ja am Flughafen in der Schweiz ab.



5. Wäre es hilfreich wenn sie den alten Pass mitnimmt, um zeigen zu können das sie schon oft in Deutschland war bzw. über die Schweiz ein- und ausgereist ist?

Oder sehen die das an der Grenze an ihrem PC sowieso?



Eventuell komische Fragen, aber ich will sicher gehen das alles glatt geht!