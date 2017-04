13. April 2017, Berlin: “Austerlitz”

#1 Beitragvon Handrij » Dienstag 4. April 2017, 18:53

Sehr geehrte Damen und Herren,wir laden Sie herzlich zur nächsten Filmvorführung im Rahmen der Ukrainischen Filmreihe in der Brotfabrik ein.Gezeigt wird der Dokumentarfilm “Austerlitz” (Deutschland, 2016, 94 Minuten), Regie: Sergei Loznitsa.: Brotfabrik Berlin, Caligariplatz 1, 13086 Berlin: Do, 13. April 2017, 19.30 Uhr: 5 Euro„In sorgfältigen Einstellungen beobachtet der Dokumentarfilm Besucher der KZ-Gedenkstätten in Sachsenhausen und Dachau, die sich weder äußerlich noch habituell von Touristen x-beliebiger Sehenswürdigkeiten unterscheiden. In seiner gesuchten ‚Entleertheit’ findet der provokative Film dabei ein mächtiges Bild für den Verlust von Geschichtsbewusstsein und das Scheitern der Erinnerungskultur.“ (film-dienst)„Eines der größten Mysterien solcher Orte ist die Motivation der Menschen, ihre Sommerwochenenden in ehemaligen Konzentrationslagern zu verbringen und Öfen und Krematorien anzuschauen. Um es zu verstehen, habe ich diesen Film gemacht.“ (Sergei Loznitsa)Im Anschluss an die Filmvorführung folgt ein Gespräch mit Anke Giesen (Institut für Geschichte an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) und Dr. Ralf Possekel (Programmbereichsleiter Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“). Moderation: Oleksandra Bienert.Trailer:Wir freuen uns Sie bei der Filmvorführung begrüßen zu dürfen.Mit freundlichen GrüßenMaria KryvokhyzhynaUkrainischer Kinoklub Berlin