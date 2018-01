16. Januar 2018 Arte-Themenabend "Putin vs. USA"

#1 Beitragvon Mario Thuer » Montag 15. Januar 2018, 23:52

"„Putin vs. USA“ basiert auf mehr als 60 Interviews mit hochrangigen Politikern, Diplomaten und Geheimdienstoffizieren.

Gemeinsam mit Journalisten und Historikern zeichnen sie nach, wie Putin vom unbedeutenden KGB-Agenten zum mächtigen Präsidenten eines immer selbstbewussteren Russlands wurde – das in der Lage ist den Cyber-Krieg in die USA und die ganze Welt zu tragen."



Arte 16.01.2018



20:15 Russland und die US-Wahlen

21:05 Angriff auf die amerikanische Demokratie

21:55 Gesprächsrunde