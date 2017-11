16. November 2017, Berlin: " Neue ukrainische Kurzfilme"

#1 Beitragvon Handrij » Montag 13. November 2017, 11:35

Liebe Freunde,

wir laden Sie zur nächsten Vorführung (16.11.17. um 20:00 Uhr) von neuen ukrainischen Kurzfilmen im Rahmen des Ukrainischen Kinoklubs Berlin ein. Auf dem Programm diesmal eine Auswahl von aktuellen Mystreetfilm Kurzfilmen aus der Ost-Ukraine.

Im Programm:

1.„Ma“, (17 Min.) Maria Stoianova., 2017

2. “Hirnyk“(10 Min.), Maria Voronchuk, 2017

3. “Me and Mariupol” (10 Min.), Piotr Armianovski, 2017

4.”Svetlograd” (15 Min.), Alina Yakubenko, 2017

5. “Steelmakers” (7 Min.), Yevgen Nikiforov, 2017

6. “Anew” (16 Min.), Kateryna Zaporozhets, 2017



Einführung: Tetiana Shportak, Ukrainischer Kinoklub Berlin



Die sechs Kurzfilme erlauben es, die ostukrainischen Städte durch die Augen ihrer Bewohner zu sehen. Noch nicht bearbeitete Traumata, welche auf den Zerfall der Sowjetunion zurückgehen, die Suche nach dem eigenen Platz im neuen Land und in der schnell veränderbaren Welt – diese und andere Themen beschäftigen die Protagonisten der Kurzfilme.

Das Hauptmotiv, welches die Filme untereinander verbindet, ist die Grenze. Die Grenzen bedeuten eine Kluft, aber auch gerade die Grenzgebiete schaffen einen neuen Raum, in welchem die Antwort auf neue Herausforderungen entstehen kann und gesellschaftliche Veränderungen angestoßen werden. Die Grenzräume sind gegenüber Angriffen von Außen besonders wehrlos, jedoch schafft insbesondere diese Gefahr von Außen die Voraussetzungen für das Entstehen der eigenen Identität.



Es wird die Kurzfilm-Produzentin und Kuratorin Nadia Parfan als auch die Regisseurin von Film “Ma” Maria Stoianova anwesend sein! Mehr über Sie und das Projekt FESTIVAL OF FILM AND URBANISM «86» finden unter folgendem Link:





Alle Filme werden auf Ukrainisch und Russisch mit englischen Untertiteln gezeigt. Als Eintritt bitten wir um eine Spende (5 Euro). Es gibt eine Möglichkeit Getränke an einer Bar zu erwerben.

Link zum Event:



Und nicht vergessen unser neue Facebook-Seite liken und sich auf dem Laufenden über ukrainisches Kino halten!



Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen!



Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Ukrainischer Kinoklub Berlin

Bakhteeva Karina, Bienert Oleksandra, Buteiko Daria, Graf Iryna, Zalewska Valentyna, Illiash Anna, Kozak Ivanna, Lavoshnikova Anastasia, Mylogorodska Zhanna, Potocka Khrystyna, Shportak Tetiana