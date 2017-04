2. - 5. Mai 2017, Berlin: Kunstausstellung und Charity-Auktion

#1 Beitragvon Handrij » Mittwoch 19. April 2017, 10:57

Sehr geehrte Damen und Herren,wir möchten Sie auf die folgende Veranstaltung aufmerksam machen:Kunstausstellung & Charity-Auktion am 2-5 Mai 2017 im FORUM FACTORY (Besselstr. 13-14 | 10969 Berlin)DER ERLÖS DER VERANSTALTUNG WIRD FÜR DIE REHABILITATION VON KINDERN AUS DEN KRIEGSGEBIETEN DER UKRAINE VERWENDET.2. MAI | 19 Uhr: Eröffnung der Ausstellung3. und 4. M A I | 10-18 Uhr: Tag der offenen Tür im FORUM FACTORY.5. M A I | 19 Uhr: CHARITY – KUNSTAUKTION (Einlass 18:00)Yevgenia Belorusets, Mykyta Kadan, Yuri Leiderman, Dariia Kuzmych, Alisa Poplavskaya, Olga Michael, Steve Schepens, Alan Meyer, Alexandra Rudneva, Jaroslaw Broitman, Yulia Kazakova, Anna Daki, Ilia Kitup, Viktor Nikolaev, u. a. Krioukov Kunstschule Berlin.Mitglieder des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlinin Kooperation mit kul’tura, Ukraine-Hilfe Berlin e. V., und Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.Mit freundlichen Unterstützung vom FORUM FACTORYBesonderer Dank an alle beteiligten Künstler.__________________________Die Stadt Awdijiwka liegt direkt an der Frontlinie. Seit fast drei Jahren leiden die Menschen dort unter regelmäßigem Beschuss. Zurzeit ist es die heißeste Gegend entlang der ganzen Frontlinie – die Vorstadt wird täglich beschossen. Die Kinder dieser Stadt verbrachten mehr Zeit in Bombenkellern als in der Schule, erlebten Tod und Zerstörung mit eigenen Augen. Einige haben ihre Eltern und Geschwister verloren. Ihr Alltag wird von Explosions- und Schussgeräuschen begleitet.Aus dieser Stadt kommen Kinder zu unserem MUSIK RETTET SOMMERCAMPUnsere Projektpartner und Unterstützer: Ukraine-Hilfe Berlin e. V. , Education-Projekt des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, Smile & Help gGmbH, Deutsch-Ukrainisches Forum e. V.Um unsere Projekte durchführen zu können, organisieren wir Benefizveranstaltungen.WI R L A D E N S I E H E R Z L I C H S T E I NU N D F R E U E N U N S A U F I H R E U N T E R S T Ü T Z U N G