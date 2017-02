22. Februar 2017: AHK Road Show in Lwiw

#1 Beitragvon Handrij » Samstag 18. Februar 2017, 14:56

Die AHK beginnt in diesem Jahr eine Ukraine-Roadshow und plant im ersten Halbjahr 2017 vier Regionen – Lviv, Dnipro, Odessa und Kharkiv – zu besuchen.Diese Roadshow hat einmal das Ziel, die neu gegründete Kammer auch in den Regionen bekannter zu machen. Darüber hinaus sollen die Veranstaltungen in den Regionen genutzt werden, um noch mehr Kontakte zwischen ukrainischen und deutschen Unternehmen vor Ort zu entwickeln.Das aktuelle Programm für die erste Station dieser Roadshow am 22.02.2017 nach Lviv finden Sie hier Hier gelangen Sie zur .