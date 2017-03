300 Krankenhaus-Betten für die Ukraine

Rund 300 ausrangierte Betten aus den Krankenhäusern der Oberschwabenklinik in Wangen und Bad Waldsee sind in den vergangenen sechs Wochen in die Westukraine transportiert worden. Am Montag starten die letzten Lastwagen, um die katastrophale medizinische Versorgungslage in dortigen Gesundheitseinrichtungen zu lindern. Für den vor rund anderthalb Jahren gegründeten Verein „H.O.P.E. – we help children“ um den Wangener Vorsitzenden Wolfgang Ponto ist es bis dato die größte Hilfsaktion, die vor allem notleidende Kinder im Blick hat.