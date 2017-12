9. Dezember 2017, Dobbin-Linstow: Vortrag "Swjatoslaw Richter und seine deutsche Familie in Shitomir und Odessa"

#1 Beitragvon Handrij » Donnerstag 7. Dezember 2017, 12:58

Vortrag von Dr. Klaus Harer, Deutsches Kulturforum östliches Europa PotsdamDer 1915 in Shitomir geborene Swjatoslaw Richter war einer der berühmtesten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 2015 wurde das Jubiläum seines 100. Geburtstags mit zahlreichen Veröffentlichungen und Veranstaltungen gefeiert. Der Beitrag des Kulturforums zum Jubiläum war die Publikation einer CD, auf der erstmals ein Werk von Theophil Richter, dem Vater des Pianisten, vorgestellt wurde. Die monumentale Filmdokumentation über Swjatoslaw Richter des französischen Autors Bruno Monsaingeon hat das Kulturforum in Vorführungen in Berlin und Odessa präsentiert.Die deutsche Herkunft und das Schicksal der weitläufigen wolhyniendeutschen Verwandtschaft Richters blieb bisher wenig beleuchtet. Der Vortrag berichtet über neue Erkenntnisse zu diesem Thema und stellt das in englischer Sprache vorliegende Buch mit Familienerinnerungen vor.Eine Veranstaltung des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam in Zusammenarbeit mit dem Wolhynier Umsiedlermuseum Linstow