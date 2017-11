Alexander Propp und Hans-Wilhelm Kanold organisieren Hilfstransporte in die Ukraine

Immer wieder werden von der Missionsgemeinde aus Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. Regelmäßig fahren auch Alexander Propp und Hans-Wilhelm Kanold von der „Hilfe für die Ukraine“ in das kriegsgeplagte Land, in dem die Not in den vergangenen Jahren wieder zugenommen hat. So konnte auf einen Hilferuf der Partner in Gemeinden und Reha-Zentren nach Kinderbekleidung kurzfristig reagiert werden. In diesem Jahr fuhren beide bereits fünfmal mit voll beladenem Kleinlaster in Richtung Osten. Zuletzt überließ die „Großfamilie Eser“, ein christliches Rehazentrum nahe Limburg, der Heppenheimer Hilfsorganisation Kinderkleidung.