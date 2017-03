Apple/iTunes Anwendungen - Apps - für die Ukraine

FEATURES:

- SIMPLE: Sehr einfach zu einfachen Offline-Karten, ohne schwer zu verstehen, Funktionalität nutzen. Es ist nur eine Karte, und es ist sehr leicht und einfach zu bedienen! Sie haben noch zu lernen, die Offline Map App verwenden, einfach herunterladen und starten Sie die App.



- nützlich: die Offline Map App ist sehr informativ und Sie können überprüfen Sie es selbst! Es enthält aktuelle Artikel aus Wikipedia - die Online-Enzyklopädie, bearbeitet und für Sie vorbereitet durch unsere Redaktion offline verwenden in unserer Anwendung ohne Internet-Verbindung.



- COMPASS FEATURE: New Kompass-Funktion hilft dem Anwender orientieren sich beim Navigieren im neuen Bestimmungsort.



- ADRESSSUCHE: Finden Sie Städte, Straßen, Häuser mit unserer easy-to-use Super-Suchfunktion.



- SEHENSWÜRDIGKEITEN Suche: Filter und suchen keine Plätze - Point of Interest (POI) auf unserer Karte auf Kategorien wie Restaurants, Bars, Nachtclubs, Museen, Parks und einiges mehr.



- Route berechnen: anzeigen Routen zu einem beliebigen Punkt auf der Karte - Adresse, Lesezeichen, POI (Bar, Café etc.)



- Lesezeichen merken: Einfaches Speichern aktuellen Standort zu den Lesezeichen und zeigt sie auf der Karte jederzeit.



- MAPS offline verfügbar sind: Downloaden und speichern Sie die gesamte Karte Daten in Ihrem Mobiltelefon lokal, und verwenden Sie die Karte ohne Internet-Verbindung. Es gibt keine Roaming-Gebühren, solange die Anwendung vollständig offline ist und es nicht das Internet benutzen, um die Daten überhaupt zugreifen. Karten arbeiten überall!



- Keine Roaming-Gebühren: Offline Karte - bedeutet keine Online-Verbindung und keine Internet-Roaming - keine Zahlungen für die Nutzung von Karten. Anwendung speichert Karten auf SD-Flash-Karte oder im internen Speicher Ihres mobilen Geräts und nutzt sie, jedes Mal wenn Sie starten Sie es, so dass es funktioniert auch ohne Internetverbindung.



- Detaillierte Vektor voller Auflösung 17xZOOM: Die App nutzt VECTOR Karten bedeutet Vektordaten, dass Sie maximale Details und Zoom, maximale Abdeckung mit einem kleinen Map-Datei zu bekommen - das ist, warum unsere 17xZOOM ist sehr detailliert. Es ermöglicht Zoomen in mit hoher Auflösung.



- LOCATE YOURSELF: Erkennen Sie Ihre genaue Position mit der GPS-Funktion. Ihr Standort wird auf unserem Offline Karte angezeigt werden.



- FAST: Es ist eine schnelle Karte ca. Zoom arbeitet schnell, ist die Navigation schnell. Wir verwenden Datenkompression "Know-how"-Algorithmus, um die Anwendung der Arbeit schnell zu machen.



- UP-TO-DATE KARTEN: Die Karten sind frisch und aktualisiert, solange wir OpenStreetMap (OSM) Karten, bearbeitet und verwendet unterstützt durch eine halbe Million Menschen auf der ganzen Welt. Unsere Offline Map App verwendet nur frische Daten.



- Kostenlose Updates: Sie werden absolut kostenlosen Updates immer erhalten, wenn wir neue Versionen hinzufügen.