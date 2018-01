Arbeiten oder Ausbildung in Deutschland

#1 Beitragvon bzzzer » Samstag 13. Januar 2018, 21:11

Hallo Leute,



welche Möglichkeiten gäbe es für den erwachsenen Sohn meiner Frau um hier in Deutschland zu arbeiten?

Er ist einfacher Arbeiter und hat kein Hochschulstudium.

Er könnte vielleicht als Meachatroniker arbeiten wenn sein Gesellenbrief in Deutschland anerkannt würde den er in der Ukraine besitzt. Auch könnte er eine Lehre als Mechatroniker beginnen.

Kann er dazu ein Visum bekommen wenn er dazu einen Arbeitsvertrag vorlegen kann? Egal ob Lehre oder Gesellenarbeit. Wenn der Betrieb bestätigt das er nur ihn will?

Kann er dann auch, da er ja länger als 1 Jahr hier arbeitet und natürlich als Ziel für immer hier zu bleiben, seine Familie Frau und Kinder gleich mitnehmen oder gibt es da Wartezeiten