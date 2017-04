Beliebige Arbeit in Deutschland zu finden

#1 Beitragvon Alex Punk » Donnerstag 10. November 2016, 21:05

Hallo allen!Ich will nach Deutschland farhen etwas Geld zu erwirtschaften.Aber welche Probleme gibt es - Mehrheit der Stellen sind für enge Fachkräfte mit groß Berufserfahrung: Ärzte, Ingeneuere, Computertechniker und andere.Ich las über einen Gesetz, dass ein Ausländer kann in Deutschland in zwei Fälle Job bekommen: entweder er hat eine Kwalifikation, das fehlt in Deutschland (als ich verstanden habe, jetzt das sind Programisten und Ärzte), oder er ist an solche Arbeit eingewilligt, dass kein Deutsch will. Aufräumer, zum Beispiel.Meine Fächer sind Fußkurier und Computermaler (Adobe Illustrator). Als Maler ich zweifele etwas zu finden (vielleicht weiter, nach Umsiedlung), ich kann nicht mit Deutschen in ihrer Staat konkurieren. Als Kurier braucht man irgendwen mit Fahrrad, oder Auto. Was ist "Fußkurier", als ich verstanden habe, deutsche Sprache weißt ganz nicht. Wieder, ich werde einen Fahrrad kaufen können und irgendeine Stelle zu finden, aber ich muss für es schon in Deutschland leben.So, kurze Version der Frage: wie kann ich irgendeine, beliebige Arbeit finden? Bauarbeiter, Geschirrwascher, Aufräumer, oder andere? Nur Arbeitsvisum zu bekommen, un dann, schon in Deutschland werde ich meine Leben einrichten. Was machen in diesen Situationen unsere заробітчани (Gastarbeiter)? Wie suchen so fiele Menschen Arbeit hinter Grenze? Ich bin jung, gesund und arbeitsam Mann, ich kann allmachst alles tun.Danke jedem, dass etwas raten wird!