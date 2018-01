Besuch einer Freundin in der Ukraine

#1 Beitragvon thetruth420 » Donnerstag 3. August 2017, 16:25

Hallo zusammen,



ich habe vor im September eine Freundin in der Ukraine (Kharkov) zu besuchen.

Ich möchte per Flugzeug einreisen, jedoch bin ich mir unsicher wie das abläuft.



1.) Reisepass habe ich, Reisekrankenversicherung mit Gültigkeit habe ich (in goldener Mastercard enthalten)

oder muss ich ein extra Nachweis übersetzt in die ukrainische Sprache bei mir führen? Wie wird sowas gehandhabt?

Ich habe viele Sachen gelesen im Internet jedoch sind viele Aussagen nicht hilfreich.



Ich fühle ich mich ein wenig hilflos was die Anreise angeht. Ich fliege in Hannover los, muss in Istanbul Atatürk zwischenlanden und umsteigen mit 4 Std wartezeit. Dann geht es weiter von Istanbul und 20:50 Ortszeit werde ich dann in Kharkov ankommen.



2.) Wie läuft die Ankunft ab? Ich werde kontrolliert, also nur mein Reisepass? Ich habe auch schon viel gelesen das Geldmittel kontrolliert bzw das ein Nachweis über genügend finanzielle Mittel vorhanden sein muss.

Muss ich mir einen Kontoauszug bereitlegen, wenn ja muss dieser dann in Ukrainisch übersetzt werden? Oder muss ich einfach nur genug Bargeld in der Tasche haben?



3.) Desweiteren würde ich gerne mein Smartphone und ein Tablet mitnehmen für Fotos. Könnte ich damit Probleme bei der Einreise bekommen? (Stichwort Zoll, was muss ich deklarieren?)



4.) Ebenso habe ich gelesen, dass die Beamten den Grund meiner Reise wissen wollen. Reicht es wenn ich sage das ich eine Freundin besuchen möchte? Oder muss ich belegen können wen ich dort besuche? ( Wäre kein Problem, ihr Lichtbildausweis hat sie mir geschickt)



Ich werde insgesamt 6 Tage dort bleiben inklusive Anreisetag und Abreisetag. Jedoch hab ich viele unsicherheiten, dir mir zu denken geben.



Es ist für mich das erste mal, dass ich in die Ukraine fliege. Und auch das erste mal, dass ich ganz alleine fliege.



Ich hoffe das mir jemand helfen kann mit zeitnahen Einreiseerfahrungen in die Ukraine.



Mit freundlichen Grüßen

thetruth420