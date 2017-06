Besuch in der Ukraine mit Enkelin

#1 Beitragvon Arnika1304 » Freitag 1. Juni 2012, 11:38

Ich möchte im August mit meiner Enkelin per PKW in die Ukraine nach Ivano Frankivsk zu ihren Verwandten fahren. Die Mutter meiner Enkelin, eine Ukrainerin, ist vor sechs Jahren verstorben. Ihr Vater, mein Sohn, ist Alleinbetreuer. Sie wohnt jedoch bei mir, und ich halte die Verbindung mit ihren Verwandten, Bruder und Schwester meiner verstorbenen Schwiegertochter, in der Ukraine. Wir selbst sind Deutsche.



Jetzt zu meiner Frage: Kann mir jemand sagen, was ich an der Grenze, für die Mitnahme meiner Enkelin, außer ihrem gültigen Paß, vorlegen muss. Genügt es, wenn ich mir von einem Anwalt eine Vollmacht meines Sohnes bestätigen lasse. Ich habe gehört, dass man so eine Vollmacht benötigt. Muss diese in ukrainisch geschrieben sein oder genügt deutsch?

Sicher würde das auch für alle anderen Grenzen gelten. Ich war zwar schon mit ihr im Ausland, aber nur per Flug und nur mit einem Reiseunternehmen.

Das Auto fahre ich mit meinem Lebensgefährten abwechsend.

Ich habe schon versucht, das Auswärtige Amt und die Ukrainische Botschaft in Berlin anzurufen, leider nur Warteschleifen. Der Anwalt sagte mir, dass ich mich selbst informieren sollte, um sicher zu gehen.

Ich bedanke mich schon mal für einen guten Rat oder eine Auskunft.

Es grüßt die Arnika1304