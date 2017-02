Busunternehmen Empfehlungen

#1 Beitragvon Julinka » Samstag 27. August 2016, 20:40

Hallo, ich möchte mit dem Bus in die Ukraine, kann aber leider dieses Jahr nicht mit dem bewehrten Busunternehmen fahren wie die Jahre zuvor (Hauerhof Busreisen). Hat jemand Empfehlungen oder Erfahrungen die aktuell sind, also nicht von 2009 oder soVor allem geht es mir um die Betreuung in Lviv am Busbahnhof "Strijskij". Die war bei Hauerhof immer unkompliziert, man konnte sein Gepäck im Büro abstellen während der Wartezeit und die Dame vor Ort war nett und hilfsbereit. Es gibt zum Beispiel Kraft-Reisen und Kij Grand. Kennst die jemand? Mit Euroclub habe ich schon eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Die interessieren mich jetzt also wenigerIch danke schon mal im Voraus!