Ein Deal mit Putin gliche einem Deal mit dem Teufel

Die Autorin Iwanna Klympusch-Zynzadse ist Vizeministerpräsidentin für Fragen der europäischen und euroatlantischen Integration.

Der Artikel wirkt auf mich wie ein verzweifelter Appell an die Leserschaft der Springer-Welt. Das muss m.E. für bundesdeutsche Leser bestimmt sein. Anscheinend ist man sich in ukrainischen Regierungskreisen wohl nicht mehr der deutschen Unterstützung bei der Ausgestaltung der Politik unbedingt sicher.In diesem Zusammenhang fällt mir jetzt ein Beitrag im Heute-Journal vom 11.2. ein. Ich schaltete während der Nachrichtensendung zu und war erstaunt. Der Beitrag zu den letzten Kampfhandlungen war ungewohnt wertungsfrei. Es wurde von Verletzungen des Waffenstillstandes auf beiden Seiten gesprochen. Man zeigte sogar Donetzker nach Artellerie-Beschuss in ihren Wohnviertel und interviewte einen Donetzker Bürger, der sich dermassen abfällig und abschlägig über die Ukrainische Seite äusserte, wie ich es in einer Nachrichtensendung im öffentlichen TV noch nicht gesehen hatte.