#1 Beitragvon Handrij » Montag 20. April 2009, 02:51

Mit dem Bus in die Ukraine zu fahren ist wohl die günstigste Variante (abgesehen von Trampen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad).Dienstleistungen dieser Art werden von mehreren Firmen angeboten, nachfolgende eine kleine Auswahl:-------------------------------------------------------------------------fahren von Augsburg, Bad Hersfeld, Bayreuth, Berlin, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Eisenach, Erfurt, Essen, Frankfurt, Fulda, Gera, Görlitz, Hamburg, Hannover, Heilbronn, Hof, Jena, Karlsruhe, Kassel, Koblenz, Leipzig, Limburg, Mageburg, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Osnabrück, Pforzheim, Regensburg, Siegburg, Stuttgart, Ulm, Würzburg und Zwickau in die Ukraine.Zielorte sind: Dnepropetrowsk, Donezk, Charkow, Cherson, Chmelnizkij, Kiew, Kirowograd, Kowel, Krasnoperekopsk, Lwiw, Nikolajew, Odessa, Poltawa, Riwne, Sewastopol, Shitomir, Simferopol, Ternopil, Uman und Winnyzja.Näheres unter:-------------------------------------------------------------------------Ein weiteres Busfahrunternehmen istmit folgenden Linien:* Kiew -StuttgartKiew -> Shitomir -> Riwne -> Lwiw -> Bautzen -> Dresden -> Chemnitz -> Zwickau -> Hof -> Bayreuth -> Nürnberg -> Würzburg -> Frankfurt -> Ingolstadt -> München -> Augsburg -> Ulm -> Stuttgart* Kiew-KölnKiew -> Shitomir -> Riwne -> Lwiw -> Schwerin -> Hamburg -> -> Bremen -> Osnabrück -> Münster -> Dortmund -> Essen -> Wuppertal -> Köln* Köln-KiewKöln -> Wuppertal -> Essen -> Dortmund -> Münster -> Osnabrück -> Bremen -> -> Hamburg -> Schwerin -> Lwiw -> Riwne -> Shitomir -> Kiew* Kiew-RostockKiew -> Shitomir -> Riwne -> Lwiw -> Dresden -> Leipzig -> Halle -> Dessau -> Potsdam -> Rostock* Rostock-KiewRostock -> Potsdam -> Dessau -> Halle -> Leipzig -> Dresden -> Lwiw -> Riwne -> Shitomir -> Kiew* Stuttgart-KiewStuttgart -> Ulm -> Augsburg -> München -> Ingolstadt -> Frankfurt -> Würzburg -> Nürnberg -> Bayreuth -> Hof -> Zwickau -> Chemnitz -> Dresden -> Bautzen -> Lwiw -> Riwne -> Shitomir -> KiewMehr unter-------------------------------------------------------------------------Am bequemsten ist die Buchung einer Busfahrt überentweder im Reisebüro der Deutschen Bahn (Achtung Zuschlag) oder per Internet unter , ausführende Firma ist IMHO auf den Linien Kiew-Köln, Kiew-Stuttgart und Kiew-München.Ein Fahrplan für die Ukraine, aber auch Russland, Weißrussland und Kasachstan findet sich unter: http://www.eurolines.de/fileadmin/content/bus_international/fahrplaene/Flyer_Russland_Belarus_Ukraine_Kasachstan.pdf -------------------------------------------------------------------------Eine andere Firma istähnliche Routen, näheres unter:-------------------------------------------------------------------------Ein weiteres Busunternehmen mit sehr neuen Bussen istGebucht werden kann hier:Abfahrtsorte in Deutschland sind:Bad Hersfeld, Bad Oeynhausen, Bayreuth, Bergisch Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Chemnitz, Dessau, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt/Main, Gelsenkirchen Gießen, Göttingen, Hagen, Halle, Hamburg, Hamm, Hannover, Hattingen, Herne, Hof, Ingolstadt, Iserloh, Jena, Kassel, Köln, Leipzig, Ludwigsfelde, Lviv, Magdeburg, Marl, Menden, Mönchengladbach, Mülheim, ,München, Münster, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Osnabrück, Potsdam, Ratingen, Recklinghausen, Rostock, Schwerin, Schwerte, Soest, Stuttgart, Ulm, Vetschau, Witten, WittstockZiele in der Ukraine sind:Aluschta (Krim), Boryspol, Charkow, Dnepropetrowsk, Donezk, Dshankoj (Krim), Jewpatoria (Krim), Cherson, Jalta (Krim), Kiew, Krasnoperekopsk (Krim), Krementschuk, Lwiw, Melitopol, Nikoljew, Odessa, Pawlograd, Poltawa, Riwne, Simferopol (Krim), Uman, Saporoshshje, Shitomir.-------------------------------------------------------------------------Ein neuerer Anbieter istAugsburg, Baden-Baden, Chemnitz, Crailsheim, Dresden, Frankfurt, Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Hof, Ingolstadt, Kaiserlautern, Karlsruhe, Konstanz, Leipzig, Ludwigshafen, Mainz, München, Nürnberg, Offenburg, Öhringen, Rastatt, Reutlingen, Rottweil, Saarbrücken, Singen, Stuttgart, Tübingen, UlmJavoriv, Kiev, Lvov. Rovno, Zhitomir-------------------------------------------------------------------------haben eine sehr bequeme Buchungsoberfläche. Auch für Reisen nach Russland, Weißrussland, Kasachstan, Moldawien, Kirgisien und ins Baltikum.Alushta (Aluschta), Cherkassy (Tscherkassy), Chernigov (Tschernigow), Chernovtsy (Tschernowtsy, Tschernovzy, Chernowzy), Dzhankoj (Dzankoy), Dnepropetrovsk (Dnepropetrowsk), Donezk (Donetsk, Doneck), Ewpatoria (Evpatorija), Feodosia (Feodosija, Feodosiya), Ivano-Frankovsk (Iwano-Frankiwsk), Jalta (Yalta), Kiev (Kiew), Kirovograd (Kirowohrad), Kharkov (Charkov, Charkiv, Harkiv, Harkow), Kherson (Cherson, Herson), Khmelnitskij (Chmelnitskiy, Chmelnizkij, Chmelnizkiy, Khmelnizkiy), Krementschuk (Krementschug, Kremenchuk, Kremenchug), Kriwoj Rog (Krivoy Rog, Krywyj Rih), Lubny, Lugansk (Luhansk), Luzk (Lutsk), Lvov (Lwiw, Lviv, Lwow, Lemberg), Mariupol, Nikolaev (Nikolajew, Mikolaiv, Mikolaiw), Odessa, Poltawa (Poltava), Rowno (Rovno, Riwne, Rivne), Saki, Sevastopol (Sewastopol), Simferopol, Sudak, Ternopol (Ternopil), Truskawez (Truskavez, Truskavets), Uzhgorod (Uzhhorod), Uman, Winniza (Vinniсa, Vinnitsa), Zaporozhie (Zaporozie, Zaporozje, Zaporozhje, Zaporozhye, Zaporizhia, Zaporizhya)Sicherlich gibt es noch einige mehr ...Alle Firmen bieten Ermäßigungen für Rentner, Studenten und Kinder an. In der Regel werden die Fahrgäste mit mehr oder weniger guten Filmen während der Fahrt unterhalten und natürlich bieten sich interessante Einblicke in das Leben der Deutschukrainer. Busfahren ist jedoch nicht die bequemste Variante, insbesondere um Feiertage - fahre niemals um die orthodoxen Ostern mit dem Bus!! - sind die Busse bis auf den letzten Platz ausgebucht und mehr als 24h auf einem engen Platz sind nicht empfehlenswert.Btw. es bietet sich immer an wenigstens einen Fünfer für die Grenzbeamten in Reserve zu haltenZug und Flugzeug sind in jedem Fall bequemer, doch dazu vielleicht später mehr ...