Deutscher Mittwochsstammtisch in Kiew

Der Ur-Stammtisch in Kiew.Eine jahrelange Tradition in Kiew wird fortgeführt: Der deutsche Mittwochs-Stammtisch – der wöchentliche Anlaufpunkt für Deutsche und Deutschsprachler in Kiew.JeweilsabNachdem das ehemalige Lokal „Muka“ in der Kreschtschatik nun endgültig geschlossen hat, steht ein Umzug an.Der über viele Jahre sehr beliebte Mittwochstreff wird wiederbelebt. Auf der Suche nach einer neuen „Stammtisch-Heimat“ werden eine Handvoll nimmermüde Stammtischler in selbstloser Aufopferung mehrere Lokale testenDazu sind alle recht herzlichst eingeladen. Die Mehrheit wird entscheiden, welches Lokal in Zukunft als Stammlokal des deutschen Mittwochs-Stammtisches erkoren wird.