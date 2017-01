Deutscher Stammtisch Odessa

Seit ein paar Jahren gibt es bereits ein wöchentliches Treffen von Deutschen, die in Odessa leben, deutschen Studenten, die Russisch studieren, Odessiten, die Deutsch lernen, Lehrern, deutschen Besuchern in Odessa und anderen, die an Deutschland oder der deutschen Sprache interessiert sind. Obgleich die meisten von uns auch Englisch sprechen, bevorzugen wir Deutsch oder Russisch an diesen Abend. Allgemein gesagt ist jeder willkommen, doch wenn du einen deutschen, österreichischen oder Schweizer Hintergrund mitbringst, um so besser!



For some years already we have a weekly meeting of Germans living in Odessa, German students studying Russian, Odessians studying German, teachers, German visitors to Odessa and anyone else interested or loosely connected to Germany or German language. Though most of us also speak English, we prefer to speak German or Russian on that evening. So that being said, in general anyone is welcome to join, but if you bring some German / Austrian / Swiss background, even better!