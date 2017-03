#1 Beitragvon lev » Sonntag 5. März 2017, 21:11

Vor einem Jahr, suchte der Autor Robert Hofrichter, hier im Forum Kontakte in der Ukraine.Diese sollten helfen, bei einem bevorstehenden Buchprojekt mit dem Namen - Des Doppeladlers wilder Osten -.Einige hier vom Forum, haben ihre Hilfe angeboten, so auch ich. Da ich schon seit über dreißig Jahren familiär mit Lemberg und Galizien verbunden bin, konnte ich das Projekt mit Kontakten und Infos unterstützen. Das Buch, vor kurzer Zeit erschienen , habe ich natürlich sofort gelesen. Es beschreibt eine literarische Reise auf den Spuren des Doppeladlers. Die abenteuerliche Reise, geht weg vom Zentrum der Monarchie an der Donau an die äußerste Peripherie im Osten Europas, in die einstigen Kronländer Galizien und Bukowina.Mein Fazit, es ist ein sehr gelungenes Buch. Einmal von der Gestaltung und dann die Art und Weise so ein Abenteuer zu Papier zu bringen. Es nimmt ein sofort gefangen und nur Termine zwangen mich, dass Lesen zu unterbrechen.Ich finde es sehr schön, dass durch so ein Forum wie hier, solche Kontakte entstehen.LG an die ForumgemeindeAndreas (lev)