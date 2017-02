Eskalation in der Ukraine: Der Preis der Feigheit

#2 Beitragvon Germanman » Freitag 3. Februar 2017, 14:23

Ich kann wirklich nicht verstehen, dass immer wieder auf den Mann eingeprügelt wird.



Vladimirdergute wird völlig falsch gesehen. Ein Mensch, der bewiesen hat, was man mit friedlicher Politik alles erreichen kann. Befriedung der Ukraine, Georgien und Syrien, um nur einige Beispiele aufzuzählen. Ein Mensch, der das Ansehen von Russland in aller Welt nachhaltig gesteigert hat. Ein Aufklärer vor dem Herrn, der persönlich die Ursachen tragischer Flugzeugabstürze aufklären konnte. Ein Wissenschaftler, der in der Lage ist, die Gesamtentwicklung seines Landes im Rahmen seiner jährlichen Rede zuverlässig vorherzusagen.



Ein gläubiger Christ, der mehrere Millionen Kerzen parat hat, um sie in allen möglichen orthodoxen Kirchen aufzustellen.



Ein Mensch, der es verdient hat, dass ihm in seinem Reich persönlich privatfinanzierte Kirchenneubauten gewidmet werden.



Überhaupt ein vorbildlicher Christ, der seine eigene orthodoxe Kirche immer wieder - und das unter großen persönlichen Einschränkungen - mit privaten Mitteln unterstützt. Nein, nicht nur unterstützt, sondern am Leben erhält.



Ein großer Freund des Sports. Nicht nur, weil er selbst es war, der die Olympischen Spiele in Sotschi ausgedacht, umgesetzt und inszeniert hatte. Die dafür notwendigerweise zu enteignenden Grundbesitzer und Geschäftsleute hat er persönlich entschädigt. Den Medaillenregen für die Sportler seines eigenen Landes hat er bewirkt, indem er die chemische Industrie seines Landes aufgefordert hatte, neue zulässige Nahrungsergänzungsmittel zu erfinden, die die Leistung der russischen Sportler explosionsartig steigern konnten. Dabei blieb alles immer im fairen Rahmen. Er selbst ist ein erklärter Gegner des Dopings und hat seinen FSB angewiesen, unnachgiebig gegen alle Auswüchse vorzugehen und dafür Sorge zu tragen, dass alle Doping-Proben immer zum zuständigen Adressaten gelangen.



Bei all seinen Verdiensten um alles ist er persönlich völlig bescheiden geblieben, wie die plausible Widerlegung seiner nur von bösartigen Ausländern behaupteten persönlichen Beteiligung am Ausgang der US-Wahlen belegt. Er sagte, so etwas Gewaltiges könne er gar nicht bewirken.



Ein Mensch, dem der Pomp vergangener Zarenzeiten geradezu ein Gräuel ist.



Dabei im besten Sinne konservativ. Vieles was den ehemaligen Sowjet-Mitmenschen durch eine furchtbare Entwicklung des Landes genommen wurde, hat er ihnen wieder zurückgegeben. Die großartige Sowjet-Kunst hat er wieder zum Leben erweckt, wie die persönliche Zuneigung zu Lenin- und Stalinbüsten beweist, sodass diese klassischen Skulpturen im Land wieder die verdiente Stellung einnehmen konnten.



Überhaupt ein Liebhaber der schönen Künste. Ein Genie, der in der Lage ist, Jahrhunderte alte Amphoren zu finden und dabei sportlich genug, diese vom Meeresboden persönlich hochzuholen.



Ein Kenner der Musik. Nachdem irgendwelche antirussischen Kräfte - vom Ausland maßgeblich dazu angestiftet - die gute alte Sowjet Hymne ersetzt hatten, sorgte er persönlich dafür, dass die Alexandrow-Hymne wieder eingeführt wurde. Damit stellte er zugleich sicher, dass für den alten guten und ehrlichen Patriotismus, der nach Stalin fast schon vergessen war, neuer Raum geschaffen wurde.



Dabei sorgt er ständig dafür, den Ruhm der Sowjetunion (sorry, Schreibfehler) ständig zu steigern. Er schafft seinem Land in aller Welt überall neue Freunde. Siehe nur Assad und zuletzt Erdogan, mit dem ihn eine tiefe Seelenverwandschaft verbindet.



Ein Mann, ach was sage ich. Nahezu ein Gott, der jede nur denkbare Verehrung verdient. Ein Vorbild, der die großartige Entwicklung seines Landes bewirken konnte, obwohl er persönlich dafür nicht einmal angemessen entlohnt wird. Lediglich ein kleines Präsidentensalär kann er sein eigen nennen. Ein Mann des Verzichts, der in der russischen Wirtschaft Millionen (Euro, nicht Rubel) hätte verdienen können. Was sage ich, nein auf Milliarden war er bereit zu verzichten.



Ich bin mir bewusst, ich habe vieles unterschlagen.



Mögen bitte andere, die kompetenter sind als ich, diese Liste fortsetzen. Ich selbst bin momentan zu ergriffen.