Euro-Konto in der Ukraine

#2 Beitragvon Handrij » Montag 18. Januar 2016, 09:17

Also generell gilt je niedriger der Zinssatz, desto geringer das Risiko, ok der war jetzt billig.

Ich hab ein paar Bekannte, die ab und zu für ein halbes Jahr mal Dollar länger anlegen, aber in der Regel führt niemand, der es nicht wirklich muss, seine Euro- oder Dollarkonten in der Ukraine. Die Einlagensicherung geht auch nur bis 200 000 Hrywnja, also etwa 7400 Euro gerade und auch da gibt es keine wirkliche Garantie.

Besser einer Bank in Deutschland/Österreich vertrauen, die gebührenfreies Abheben in der Ukraine ermöglicht. Da gibt es gerade einige Direktbanken mit Visa- oder Mastercard.