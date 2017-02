Es geht voran

#1 Beitragvon lev » Donnerstag 16. Februar 2017, 21:19

In Bezug zum Thema Pakettransport in die Ukraine, hat sich in letzter Zeit echt was getan.

War bisher gewöhnt, dass ein Paket mit DHL nach UA so minimum 10 Tage bis 3 Wochen unterwegs war.

Jetzt ist ein Paket, am Montag versendet, heute schon in UA angekommen. 72 h, ist echt spitze und das mit persönlicher Zustellung ins Haus.



LG lev