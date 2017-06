geplanter Besuch aus der Ukraine, Hilfe!

#1 Beitragvon julu1977 » Freitag 16. Juni 2017, 10:56

Hallo liebe ForengemeindeIch benötige dringend eure Hilfe, euren Rat. Folgendes...Ich habe eine Bekannte in der Ukraine. Genauer gesagt in Kiew (sie ist berufstätig/selbstständig und hat studiert). Wir wollen uns gerne einmal treffen und haben uns gemeinsam dazu entschieden, dass sie dafür zu mir nach Deutschland reist. Sie möchte mich für eine Woche besuchen kommen. Nun kenne ich mich mit dieser Thematik nur begrenzt aus. Seit ein paar Tagen dürfen Ukrainer ja nun ohne Visum nach Deutschland reisen. Ich weiß das ein biometrischer Pass von Nöten ist (den muss sie beantragen). Auch weiß ich dass sie über genügend Bargeld bei Reiseantritt verfügen muss (45€ pro Tag in D). Nun zur Problematik...Nun wo kein Visum mehr von Nöten ist, ist trotzdem noch eine Verpflichtungserklärung von Nöten wenn sie mich besuchen will? oder ist das jetzt hinfällig? Wenn doch dann habe ich das Problem dass ich diesen gar nicht erst beantragen brauche. Meine finanziellen Mittel werden nicht ausreichen um die "Einladung" zu bekommen. Dann wäre noch die Möglichkeit dass sie eine Buchung für ein Hotel aufweisen kann, richtig? Darüber hinaus ein Rückflug Ticket. Dann bliebe noch die Frage, was soll sie als Reisegrund angeben? Privater Besuch? Urlaub? Entschuldigt den langen Text. Danke schon mal für Eure Hilfe