FZF - Zu geringes Einkommen

#1 Beitragvon fraggy » Mittwoch 29. März 2017, 04:59

Wir heiraten im Mai,jedoch nicht in Deutschland - sondern aus Respekt Ihr,Ihrer Familie,Angehörigen und Freunden gegenüber in der Ukraine.

Sie ist seit über fünf Jahren geschieden,bringt aber aus erster Ehe einen sieben Jahre alten Jungen mit,für den der Erzeuger kein Unterhalt entrichtet.

Ich selbst bin selbst auch Vater (oder auch Zahlvater genannt) und führe monatlich 297 Euro Unterhalt ab.

Mein Einkommen bewegt sich aber auch nur um die 1650 Euro.Abzüglich 460 Miete bleiben mir auch nur knappe 900 Euro im Monat über.

Verständlich das die Angst jetzt groß ist dass eine FZF an der Sicherung des Lebensunterhaltes scheitern wird.. Hilfe..