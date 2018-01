Seit dem 1. Januar 2018 müssen russische Staatsbürger, die in die Ukraine einreisen wollen, an der Grenze ihre biometrischen Daten abgeben. Damit hat das Land nun das realisiert, was Kiew bereits im Sommer angekündigt hatte. Dabei geht es in erster Linie um das Sammeln der Fingerabdrücke der Russen, die keinen biometrischen Reisepass besitzen.