Allgemeines Diskussionsforum | Heiliger Motorola...

Forum für Diskussionen über ukrainische Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft usw.
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mbert
Ukraine-Kenner / досвідчений / опытный
Beiträge: 1987
Registriert: Mittwoch 27. Oktober 2010, 13:18
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    Macintosh Firefox
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Hat sich bedankt: 1721 Mal
Danksagung erhalten: 1258 Mal
Deutschland

Heiliger Motorola...

#1 Beitragvon mbert » Sonntag 22. Januar 2017, 20:44

Ich hielt es zunächst für Satire, aber es scheint tatsächlich ernst gemeint zu sein [smilie=dash2.gif]

Am Geilsten finde ich das Ende:

"Nun hat sich Märtyrer-Krieger Arseny Pawlow in die Reihen des orthodoxen Heer des Himmels eingereiht, dessen Leben und Tod ein Beispiel sind für uns alle. In ihrem Kampf für die Reinheit des Glaubens treiben wir die Initiative der Heiligsprechung des Kriegers Gottes St. Arseny voran."

Nicht enden darf das Ganze natürlich mit der obligatorischen Formel: "Heiliger Krieger Arseniy bitte Gott für uns!"

Wie jemand auf Gesichtsbuch kommentierte: "Святий Моторола. Покровитель комунікаційної техніки та ліфтової аварійної служби." auf Deutsch: "Heiliger Motorola. Patron der Kommunikationstechnologie und des Fahrstuhlnotdienstes." :-D

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Любая война, будь то локальный конфликт или очередной мировой передел, призывает лучшую часть народа проявить себя и доказать своё право носить гордое звание патриота. Благодаря интенсивной и очень продуманной работе глобальных манипуляторов сознанием, людей, понимающих необходимость силовой защиты интересов своего народа и государства становится всё меньше. Еще меньше тех, кто готов довести это понимание до абсолютного выражения, то есть, пожертвовать душу свою за други своя. Но тем ценнее каждый такой подвиг и тем большие почести мы обязаны оказывать павшим героям.

Война на Донбассе унесла жизни многих сотен русских добровольцев — людей, сделавших осознанный выбор между предательской безучастностью и жертвенным стремлением любыми силами защитить свой народ. Подвиг каждого из них неоценим и должен вечно жить в памяти близких и сослуживцев. Но даже среди добровольцев есть знаковые фигуры, своей жизнью показавшие пример другим людям, а смертью — основательность своих воззрений на правильную картину мира. Смерть каждого из них можно отнести к разряду мученических, поскольку происходила она вне боевых действий, фактически — за убеждения. Безусловно, самой неожиданной, яркой, трагичной и значимой потерей для добровольческого движения стала гибель Арсения Павлова, в миру известного под позывным «Моторола».

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Арсений был не просто воином — он был воином Христовым, не раз доказавшим свою верность Православной Вере. К сожалению, Русская Православная Церковь сегодня переживает не лучшие времена, благодаря предательству своего нынешнего формального руководства в лице патриарха Кирилла и его приспешников, переставших выполнять основные свои функции и ведущих паству по ложному пути ереси экуменизма. Война на Донбассе показала, что отступники и еретики ненавидят и боятся многих очевидных святых, не допуская их канонизации. Например, блаженной Пелагеи Рязанской, обличившей Никодима Ротова. Боятся они и канонизации святых русских воинов, положивших душу свою за други своя, за Святую Русь и Самого Христа, например, мученика-воина Евгения Родионова.

Теперь же ряды Православного воинства на небесах пополнились мучеником-воином Арсением Павловым, жизнь и смерть которого являются примером всем нам. В своей борьбе за чистоту Веры мы выдвигаем инициативу о канонизации Святого Воина Божьего Арсения.

Святой воин Арсений моли Бога о нас!

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mbert
Ukraine-Kenner / досвідчений / опытный
Beiträge: 1987
Registriert: Mittwoch 27. Oktober 2010, 13:18
Wohnort: Hamburg
    Macintosh Firefox
Bildschirmauflösung: 1680x1050
Hat sich bedankt: 1721 Mal
Danksagung erhalten: 1258 Mal
Deutschland

Re: Heiliger Motorola...

#2 Beitragvon mbert » Sonntag 22. Januar 2017, 21:43

Ich finde es bemerkenswert, dass Leute, die die Ukrainer gern des Faschismus beschuldigen, so jemanden als "Held" verehren. Ich halte es da eher mit dieser wenig subtilen, aber doch lustigen Formulierung:


"Автомийник Моторола жив в чужій хатині, підірвали його в ліфті - Слава Україні"
Auf Deutsch: "Autowäscher Motorola lebte in einer fremden Hütte, sie jagten ihn im Fahrstuhl in die Luft - Ehre der Ukraine!" :) :) :)
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