Heiliger Motorola...

Любая война, будь то локальный конфликт или очередной мировой передел, призывает лучшую часть народа проявить себя и доказать своё право носить гордое звание патриота. Благодаря интенсивной и очень продуманной работе глобальных манипуляторов сознанием, людей, понимающих необходимость силовой защиты интересов своего народа и государства становится всё меньше. Еще меньше тех, кто готов довести это понимание до абсолютного выражения, то есть, пожертвовать душу свою за други своя. Но тем ценнее каждый такой подвиг и тем большие почести мы обязаны оказывать павшим героям.Война на Донбассе унесла жизни многих сотен русских добровольцев — людей, сделавших осознанный выбор между предательской безучастностью и жертвенным стремлением любыми силами защитить свой народ. Подвиг каждого из них неоценим и должен вечно жить в памяти близких и сослуживцев. Но даже среди добровольцев есть знаковые фигуры, своей жизнью показавшие пример другим людям, а смертью — основательность своих воззрений на правильную картину мира. Смерть каждого из них можно отнести к разряду мученических, поскольку происходила она вне боевых действий, фактически — за убеждения. Безусловно, самой неожиданной, яркой, трагичной и значимой потерей для добровольческого движения стала гибель Арсения Павлова, в миру известного под позывным «Моторола».Арсений был не просто воином — он был воином Христовым, не раз доказавшим свою верность Православной Вере. К сожалению, Русская Православная Церковь сегодня переживает не лучшие времена, благодаря предательству своего нынешнего формального руководства в лице патриарха Кирилла и его приспешников, переставших выполнять основные свои функции и ведущих паству по ложному пути ереси экуменизма. Война на Донбассе показала, что отступники и еретики ненавидят и боятся многих очевидных святых, не допуская их канонизации. Например, блаженной Пелагеи Рязанской, обличившей Никодима Ротова. Боятся они и канонизации святых русских воинов, положивших душу свою за други своя, за Святую Русь и Самого Христа, например, мученика-воина Евгения Родионова.Теперь же ряды Православного воинства на небесах пополнились мучеником-воином Арсением Павловым, жизнь и смерть которого являются примером всем нам. В своей борьбе за чистоту Веры мы выдвигаем инициативу о канонизации Святого Воина Божьего Арсения.Святой воин Арсений моли Бога о нас!