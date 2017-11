Heirat in der Ukraine

#62 Beitragvon julu1977 » Mittwoch 29. November 2017, 08:17

Neues Kapitel unserer Geschichte:-) wir sind mittlerweile, seit 10.11, glücklich verheiratet:-) wir haben in Deutschland standesamtlich geheiratet. Das war zwar viel Bürokratie und teils auch unnötiges warten dabei (Übersetzerin mit Fehlern, Standesbeamtin mit Fehlern etc). Aber alles in allem ging es. Auch die Apostille für die Heiratsurkunde war rasch fertig. Seit vergangenen Samstag nun ist meine Liuda wieder in Kiew:-(Wir waren so "schlau" und haben 87 unserer 90 Tage zwischen 04. August und 25 November verbraucht. Nun habe ich errechnet, mit Hilfe eines Links, dass nun ab dem 25 November 90 Tage vergehen müssen, ehe sie wieder visumfrei kommen darf. Das wäre in unserem Fall der 24. Februar. Das ist unser Fehler, wir haben falsch gedacht, sind davon ausgegangen dass sie früher zurückkommen kann. Jetzt sind wir Weihnachten und Silvester getrennt. Da fließen viele Tränen zur Zeit.Jetzt bleibt nur zu hoffen das die Ausländerbehörde den Antrag auf Visum für Familiennachzug schnell bearbeitet. Gestern hat meine Frau den Sprachtest A1 erfolgreich absolviert. Freitag (01.12) hat sie nun den Termin bei der deutschen Botschaft in Kiew.Sie wird dort alles einreichen. Innlandspass, Reisepass, Heiratsurkunde, meinen perso (Kopie), Passbilder, meine formlose Erklärung dass ich gewillt bin die Ehe in Deutschland zu verbringen, Antrag auf Visum etc.Nebenbei beantragt sie einen neuen innlandspass, identifikationscode und Reisepass, da sie ja nun einen neuen Nachnamen hat.Meine Frage nun.... offiziell, so steht es auf der Hompage der Botschaft, dauert das ja nun 8-10 Wochen.haben wir berechtigte Hoffnungen das es evtl schneller gehen könnte?Und....die Frage brauche ich wohl nicht stellen, kann sie irgendwie lagal zu mir über Weihnachten und Silvester wenn unsere 90 Tage aufgebracht sind?