#27 Beitragvon Germanman » Freitag 27. Januar 2017, 14:41

Danke Anuleb,



mag alles sein.



Hängt aber stark davon ab, wie man aufgewachsen ist.



Ich persönlich bin während der Hochzeit des kalten Krieges in Berlin-West aufgewachsen. Eigentlich hat sich meine Familie niemals daran gestört, dass D "besetzt" war von den West-Alliierten, wie die neue (Russland-hörige)Rechte immer wieder vorträgt. Im Gegenteil.



Für uns stand immer fest, der Feind kommt aus dem Osten. Und dort stand er in der Tat. Nicht der Westen hatte Aggressionsgelüste gegenüber dem Osten, sondern umgekehrt.



Nach der sogenannten Wende und Auflösung der Sowjetunion gab man sich in Deutschland der Illusion hin, alles Militärische hätte ausgedient. Wir sind ja alle sooooooooooooooooooooooo gute Freunde. Daraufhin haben die Träumer hier in Deutschland die Bundeswehr bis zur Selbstaufgabe heruntergefahren. Lag ja auch voll im Trend. Abrüstung um jeden Preis.



Urplötzlich hat man dann in Deutschland unter großem Bedauern und Wehklagen feststellen müssen, dass die Russen gar nicht so pazifistisch denken und handeln, wie von den deutschen Phantasten erwünscht.



Und nach den "Ukraine-Abenteuern" 2014 konnte man mit der Situation überhaupt nicht mehr umgehen. Weder gedanklich und noch weniger tatsächlich. Jetzt war nämlich genau das eingetroffen, was man als längst überkommen zu den Akten gelegt hatte. Aber die zahlreichen Russen-Versteher dürfen das alles wortreich erklären. Immer wieder. In allen Medien. Insbesondere auch in den westlichen Journalistenrunden ist deren "Expertise" bei den ach so "ausgewogen" agierenden öffentlich-rechtlichen Fernsehmachern stark gefragt, falls die selbsternannte Russen-Versteherin Krone-Schmalz ausnahmsweise einmal nicht zur Verfügung stehen sollte.



Und die unzähligen Foren nicht zu vergessen, wo die Leningrad-Trolle ihr Unwesen treiben.



Merkwürdig, ich hatte diese Veränderungen in meinem eigenen Weltbild nicht zu verzeichnen.



Für mich stand der Feind immer im Osten, ob er nun früher Sowjetunion oder jetzt Russland heißt.



Wenn ich mich richtig erinnere, sieht sich Russland selbst in der Funktion als Feind des Westens. Und ich kann in der aktuellen russischen Politik keinen Ansatz erkennen, der mit dieser Selbsteinschätzung Russlands nicht in Einklang stehen würde.



Zusammengefasst, ich fühle mich in Deutschland zur Zeit wesentlich unsicherer als zu Zeiten des kalten Krieges.



Woran liegt das wohl .........



Ob es nun tatsächlich einen Unterschied macht, ob man im Baltikum, in West-Europa oder auch in der Ukraine wohnt, mag dabei Geschmackssache sein.



Ich fürchte, der Westen kann sich "Grau-Töne" nicht mehr leisten, solange diese Indifferenz von Putin-Russland als Einladung verstanden wird.