Hilfsschenkung - Transporter in die Ukraine

Habe mich die letzten Tage gefragt wie man helfen könnte - halt Weihnachtszeit.

Gibt es in Thüringen (Erfurt-Gera) irgendwelche Organisationen die da was machen?

Bevorzugt Kinder Ostukraine.



Mir ist vorhin noch was ganz anderes eingefallen.

Meine Firma hat schon in D an hilfsbedüftige Organisation Transporter verschenkt.

Denke sowas kann man in der Ukraine auch gebrauchen (?).



Nur wie ist es da mit den Grenzübertritt?

Zoll, braucht man eine Mindest-Schadstoffklasse?



Also das soll ein Geschenk sein - gibt es da Sonderregeln etc.?

Kann da jemand vermitteln?