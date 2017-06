Hymnisch: Das Jugendkammerorchester "Ukraina" im Gasteig

Was für eine Überraschung: Da legt der erste Geiger des erst im Dezember gegründeten ukrainischen Jugendkammerorchesters "Ukraina" aus München im Kleinen Konzertsaal des Gasteig sein Instrument beiseite und fängt an zu singen - als feiner Altus! Das klingt fast so fremd vertraut und verführerisch wie der Sopran in Igor Strawinskys "Nachtigall", denn Zoltán Almásis Kammerkantate ist vor allem für die Singstimme raffiniert gesetzt. Viktor Andriichenko, der trotz seiner 29 Jahre aussieht wie Anfang 20, ist später noch mehrfach als Geiger solistisch zu hören, etwa in Myroslav Skoryks "Melodie".