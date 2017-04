Hat Jemand Erfahrung mit abgelaufenem Aufenthaltstitel, aber Fiktionsbescheinung, Ausreise aus Ukraine?

#1 Beitragvon Cloudbuster » Sonntag 23. April 2017, 13:16

Ich bin Deutscher und meine Frau ist Ukrainerin. Wir haben vor 3 Jahren geheiratet. Sie hatte erst einen Aufenthaltstitel für 1 Jahr, dann für 2 Jahre der jetzt abgelaufen ist. Wir hatten eine Niederlassung beantragt, die ist auch durchgekommen, wenn auch 1 Monat Verspätet. Als wir letzte Woche diese neue Karte abholen wollten, haben wir wahrheitsgemäß mitgeteilt, das wir uns beide Anf. April beim Job Center melden mußten, meine Frau hatte ihren Job verloren. Daraufhin wurde meiner Frau diese Karte nicht ausgehändigt. Stattdessen bekam sie die Fiktionsbescheinigung mit dem Vermerk, das der Aufenthaltstitel als "verlängert" gilt für 3 Monate.

Ich habe dann erklärt, das meine Frau in die Ukraine fliegen möchte um ihre Familie zu besuchen und die Dame in der AB sagte, das man problemlos mit dieser Bescheinigung, dem Reisepaß und der Fiktionsbescheinigung in die Ukraine ein- und wieder ausreisen kann.

Nun haben wir gehört, das es auf dem Landweg Probleme geben kann, weil die polnischen Grenzer diese Bescheinigung teilweise nicht kennen und nicht anerkennen. Ein Anruf bei der Bundespolizei an dem deutschen Airport den wir meist nutzen, erklärte mir der Bundespolizist, das es in D keinerlei Probleme gibt. Wie es in Kiev aussieht wußte er natürlich nicht.

Deshalb meine Frage: Hat jemand Erfahrung bei Ukraine Reisen mit dieser Fiktionsbescheinigung? Von der deutschen Botschaft in Kiev habe ich noch keine Antwort bekommen. Meine Frau hat natürlich Angst das sie nicht zurückkommt wenn das Papier am Airport in Kiev nicht anerkannt wird.



Im übrigen werde ich mich natürlich zunächst per Mail an die vorgesetzte Dienststelle wenden und eine Entscheidung verlangen, denn mit einer 3 monatigen Verlängerung dieser Fiktionsbescheinigung können wir nichts anfangen, weder einen neuen Job suchen noch sonst was. Die Aushändigung wurde ja nicht abgelehnt, sonst würde ich sofort klagen, man hat es quasi auf Eis gelegt ohne zu sagen wie es weitergeht. Da dieser Zustand für mich unakzeptabel ist, bekommen die von mir eine Mail die sich gewaschen hat mit der Androhung, mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen.