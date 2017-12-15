Fotos, Videos und Musik .... | Jingle Bells auf Ukrainisch

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Handrij
Ukraine-Kenner / досвідчений / опытный
Beiträge: 8918
Registriert: Freitag 27. März 2009, 21:22
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Ukraine

Jingle Bells auf Ukrainisch

#1 Beitragvon Handrij » Freitag 15. Dezember 2017, 10:08

Dem Weihnachtsterror kann man sich auch hier nicht entziehen :-)
Die Gruppe «Шпилясті кобзарі» (ungefähr "Die scharfen Wandersänger/Barden") hat den ukrainischen Text von Oxana Borowez genommen und daraus einen Videoclip gemacht. Ziel war es ein Heim für die "süßen kleinen Hundebabies" zu finden. Das Video wurde bereits über eine Million mal angesehen.



1 куплет:

Срібно-білий сніг
Вистеле поріг.
Кличе у світи
Серпантин доріг.

За вікнами імла
І в пошуках тепла
По вулиці засніженій
Іде-бреде зима.

Приспів:

Цілий день дзень-дзелень
Дзвоники дзвенять.
Ялинкові ліхтарі
Казково мерехтять. Хей!

Цілий день дзень-дзелень
Ділі-дон-дін-дін.
Зірка сяє і лунає
Цей різдвяний дзвін.

2 куплет:

Миколай іде.
Хор янголів веде.
Вітер-сніговій
У димар гуде.
Ми зичимо усім
Дорослим і малим
У цю чарівну світлу ніч
Знайти свій теплий дім.

Приспів

3 куплет:

Подарунків міх:
Ласощі та сміх.
Щастя і добра
Вистачить на всіх.

Дивися, на вікні
Дерева крижані –
Це Новий Рік летить до нас
На білому коні.

Приспів


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