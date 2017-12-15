Jingle Bells auf Ukrainisch

1 куплет:



Срібно-білий сніг

Вистеле поріг.

Кличе у світи

Серпантин доріг.



За вікнами імла

І в пошуках тепла

По вулиці засніженій

Іде-бреде зима.



Приспів:



Цілий день дзень-дзелень

Дзвоники дзвенять.

Ялинкові ліхтарі

Казково мерехтять. Хей!



Цілий день дзень-дзелень

Ділі-дон-дін-дін.

Зірка сяє і лунає

Цей різдвяний дзвін.



2 куплет:



Миколай іде.

Хор янголів веде.

Вітер-сніговій

У димар гуде.

Ми зичимо усім

Дорослим і малим

У цю чарівну світлу ніч

Знайти свій теплий дім.



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3 куплет:



Подарунків міх:

Ласощі та сміх.

Щастя і добра

Вистачить на всіх.



Дивися, на вікні

Дерева крижані –

Це Новий Рік летить до нас

На білому коні.



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