Kiew kappt letzte Verbindungen zu den Rebellengebieten

Kiew putzt sich für den Song Contest heraus, doch Feststimmung kommt in der Ukraine nicht auf. Der Wettbewerb wird von politischen Skandalen überschattet, die Spaltung des Landes scheint unumkehrbar, und die Geldsorgen bleiben groß. Fünf Fanmeilen haben in Kiew schon ihren Betrieb aufgenommen, Obdachlose werden eifrig aus der Stadt gekarrt. Dabei startet der Bewerb erst am 9. Mai. Die Vorfreude ist getrübt: Das Auftrittsverbot für die russische Sängerin Julia Samoilowa schadet dem Image und facht den Streit mit Moskau an.