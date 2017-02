Der ukrainische Oppositionsabgeordnete Nestor Schufritsch (Schufrytsch) hat der Regierung in Kiew vorgeworfen, keine Umsetzung der Minsker Vereinbarung zum Konflikt mit den pro-russischen Separatisten zu wollen. „Die aktuellen Machthaber in der Ukraine sind nicht an einer Umsetzung des Minsker Abkommen interessiert“, sagte er am Freitag der APA in Wien.