Kneipen, Bars und Pubs in Kiew

#1 Beitragvon Handrij » Sonntag 25. März 2012, 14:59

Wer in Kiew in einer Kneipe mal ein Bier trinken gehen oder sich mit Freunden in einer Bar treffen möchte, kann hier Tipps und Erfahrungen teilen. Ich fang dann gleich mal an. Eventuell lohnt es sich auch ähnliche Threads für andere Städte wie Charkow, Donezk, Odessa oder Lwiw aufzumachen.Für Ausländer eingerichtet und wohl weltweiter Standard sind die Irish Pubs. Der bekannteste in Kiew ist das auf der Michajlowskaja 17a. Etwas teurer, aber Standard, man kann nichts falsch machen und besondere Stimmung ist natürlich bei Sportübertragungen (Rugby, Fußball) und Livebands zu erwarten. Wie aber so oft bleiben in den Irish Pubs die Ausländer zu meist unter sich. Hat lange offen.Eine andere "Ausländerabsteige" ist das auf dem Kreschtschatik 24. Ebenfalls nicht ganz billig und sehr stark von Touristen frequentiert, da nicht zu verfehlen. Bietet Brauereiabfüllungen von Slawutitsch. Daher eine Probe wert. Hat lange offen und bietet das halbe Jahr die Möglichkeit auf dem Kreschtschatik sitzend Bier im Freien zu genießen.Etwas neuer und eher unter Einheimischen beliebt ist das . Wie der Name schon sagt, ist deutsche Kneipe hier Programm. Eine reichliche Auswahl an bayerischen, irischen, englischen und tschechischen Bieren, kann gefallen. Mir ist zu wenig Pils dabei .... Hat ebenfalls lange offen. Ist auf der Chmelnizkogo 3 und zeigt Fußball.Gleich daneben im Hinterhof ist eine der ... hab es noch nicht bis dahin geschafft.Bei der Metrostation "Soloti Worota" direkt gegenüber des Goldenen Tors befindet sich der, ein anderer Irish Pub, der nicht ganz billig ist. Im Sommer hat er eine schöne Terrasse, der Nichtraucherbereich ist komplett separiert. Ebenfalls sehr stark von Touristen frequentiert. Solotoworozkaja 15 mit Fußball und Rugby.Im Sommer ist am Springbrunnen am Goldenen Tor ein Biergarten geöffnet. Nette Atmosphäre, leider wie immer teuer, aber eine Bierlänge lohnt es sich.Ziemlich um die Ecke in Richtung deutscher Botschaft auf der Lyssenko 3 befindet sich der "". Wieder Konzept deutsche Kneipe, ist recht gemütlich, hat aber eine kleine Bierauswahl und gehört zu den teureren "Schuppen". Macht schon um 22 Uhr zu, zeigt Fußball.Derzeit gibt es wohl "drei" in Kiew. Einer auf der Prorisnaja 22 mit Dachterasse, einer auf der Michajlowskaja 16, um die Ecke ist das O´Briens, und einer auf der Leontowitscha 7. Alle haben eine recht große Auswahl an Bieren, zeigen Fußball und sind nicht so teuer. Bei Einheimischen recht beliebt. Der Sunduk auf der Leontowitscha überzeugt vor allem im Sommer mit seiner Terrasse und dem Blick auf die Wladimir-Kathedrale. Leider wird man bereits ab 22 Uhr zum Gehen gedrängt, kann es aber mit Beharrlichkeit noch über eine Stunde länger treiben.Der in der Passage auf dem Kreschtschatik 14/5 ist ein weiterer Irish Pub. Wie alle Einrichtungen auf dem Kreschtschatik nicht ganz billig, doch ist er recht gemütlich und insbesondere bei Konzerten zu empfehlen. Gute Stimmung garantiert. Tischreservierung nicht vergessen ...Gleich neben dem Maidan auf der Gorodezkogo 4 liegt der. Wer Warsteiner mag, dem wird es gefallen. Im Sommer ist der Außenbereich am Springbrunnen empfehlenswert. Da ich Warsteiner nicht ab kann, der Laden ziemlich teuer ist und die Bedienung meist nicht aus dem Knick kommt, mag ich den Laden nicht.Eine recht komplette Übersicht über alle Kaschemmen und Absteigen in Kiewfindet sich hier in russischer Sprache:Weitere Vorschläge erwünscht