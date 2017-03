Krieg in der Ostukraine: «Russland schaut zu, wie sich die Ukrainer zerfleischen»

#3 Beitragvon OhWeh » Sonntag 5. März 2017, 16:08

Anuleb hat geschrieben: ...die dortigen Unternehmen zahlen evtl. Steuern an Kiev, die Gewinne werden aber an die Besatzer gehen. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass gerade letzteres vielen Ukrainern nicht gefällt.

Anuleb hat geschrieben: Das die Blockierer dann sofort als Faschisten und ukrainische Nazis bezeichnet werden, gehört zu den Mechanismen der russischen Propagandaindustrie.

Anuleb hat geschrieben: Grundsätzlich befinde ich mich auf Seiten der Blockierer, welche verhindern wollen, dass die Ukraine die Hände ihrer Feinde füttert.

Anuleb hat geschrieben: Leider ist Kohle nicht gleich Kohle, und die ukrainischen Kohlekraftwerke sind genau auf die Donbasskohle abgestimmt. Andere Kohle verursacht mehr Asche, Russ und weniger Hitze, und kann die Kraftwerke schnell unbrauchbar machen. Der Umbau der Kraftwerke für andere Kohle ist teuer und langwierig.

Vergleichsweise guter Artikel bzw. Interview.Wieso sollen Achmetow und Co. die Unternehmen dort betreiben, wenn die Gewinne an die "Besatzer" gehen sollten ? Klingt irgendwie absurd. Vielleicht ein Teil, aber sicher nicht alles.Werden zu recht so genannt, kann aus dem Interview ebenfalls rausgehört werden.Das musst du nicht extra erwähnen, ist den meisten schon klar.Dann kommt die Donbass-Kohle wohl bald auf Umwegen in die Ukraine, wie das russische Gas und ist natürlich auch teurer. Oder aus dem Ausland zu höheren Preisen. Schon ziemlich helle Köpfe die Ukrainer, die aktuell die Macht haben und ich meine nicht nur die Politiker.Mit diesen Blockaden und der daraus folgenden Enteignungen entfernen sich DNR und LNR immer weiter von der Ukraine.Ein ernsthafter Krieg ist wohl wieder wahrscheinlicher. Wollen wir hoffen, dass die EU dann rechtzeitig reagiert und die Hitzköpfe stoppt.