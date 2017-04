Aus Langenschiltach nach Swetlowodsk: Ein Lastwagen bewirkt viel Gutes

Peter und Dima rollen mit einem Lastwagen mit ukrainischem Kennzeichen vor. Es ist bereits seit vielen Jahren das selbe Prinzip und doch ist es für die Organisatorin Gisela Götz aus Langenschiltach immer wieder eine Freude, wenn in der Vorbereitung alles reibungslos gelaufen ist. Seit mehr als 30 Jahren organisiert sie Hilfstransporte in das ukrainische Swetlowodsk, die dort sehr viel Gutes bewirken. Die beiden Ukrainer Peter und Dima, die in Langenschiltach schon alte Bekannte sind, werden den Transport an den Zielort steuern – unter anderem durch Polen und über mehr als 2000 Kilometer weit. Vorher aber verbringen sie ein Wochenende voller Gastfreundschaft im Schwarzwald.