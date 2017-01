Der internationale Maismarkt stand eher unter Druck, beherrschen die glänzenden Ernteaussichten bei Mais in Brasilien die Szene und konnte der leicht bullishe WASDE-Report den Marktrend auch nicht umkehren. So notierte der Fronttermin bei Mais in Chicago bei 133,60 EUR/t (Mittwoch: 134,40 EUR/t) und in Paris bei 167,50 EUR/t (Mittwoch: 169,00 EUR/t).