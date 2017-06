Methoden zur Umgehung der ukrainischen Internetzensur

#3 Beitragvon Handrij » Sonntag 4. Juni 2017, 19:22

OhWeh hat seine Verwarnung erhalten. Frau Beck wird es überleben ...



Die in patriotischer Soße servierte Internetzensur bringt die Ukraine in eine Reihe mit Staaten wie Russland, Türkei, China, Iran, Syrien und Nordkorea. Mehr muss man dazu nicht wissen. Die zur Begründung angeführten fadenscheinigen Argumente widerlegen sich schon selbst bei näherer Betrachtung der Hysterie im Westen, ob der Beeinflussung der politischen Meinung durch russische Trolls, Geheimdienste und andere Außerirdische. Und im Übrigen haben die Firmen in der Ukraine Steuern bezahlt, Mitarbeiter beschäftigt und Sozialabgaben abgeführt. Offensichtlich ist Kiew in der Hochphase des Kriegs auch ganz gut ohne Internetzensur ausgekommen. Im Gegenteil wurde damals sogar dazu aufgefordert Gegenpropaganda in den obigen Netzwerken zu betreiben. War wohl nichts und nun tun sie so, als ob man die andere Welt einfach ausschalten könnte. Der nächste Schritt ist dann das Verbot oppositioneller, äh von russischen Agenten unterwanderter Seiten, Twitteraccounts, Facebookgruppen und Youtubekanälen. Kennt man ja aus den oben genannten Staaten. Der blaugelbe Mob wird es mit Begeisterung aufnehmen ...