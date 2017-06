Der in der Ukraine prominente Tschetschene Adam Osmajew, der in vergangenen Jahren gegen pro-russische Einheiten im Osten des Landes kämpfte, hat am Donnerstag einen Mordanschlag in Kiew nur knapp überlebt. Osmajews ebenfalls kriegserfahrene Gattin konnte den mutmaßlichen Täter Artur K. niederstrecken, der seinerseits im Zusammenhang mit dem Wiener Mordfall Umar Israilow von 2009 bekannt ist.