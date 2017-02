Onlineeintragung in die "Deutschenliste" zur Krisenvorsorge

#1 Beitragvon Handrij » Freitag 4. September 2009, 21:43

Bei der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland können sich deutsche Staatsbürger jetzt in die Liste zur Krisenvorsorge eintragen. Nachfolgend der Ankündigungstext:

Alle Deutschen, die - auch nur vorübergehend – in der Ukraine leben, können in die Deutschenliste zur Krisenvorsorge der Deutschen Botschaft Kiew aufgenommen werden. Rechtliche Grundlage für die Krisenvorsorgeliste ist Paragraf 6 Abs. 3 des deutschen Konsulargesetzes.



Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Maßnahme. Die Botschaft rät, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, damit sie - falls erforderlich - in Krisen- und sonstigen Ausnahmesituationen mit den in der Ukraine lebenden Deutschen schnell Verbindung aufnehmen kann.



Die Aufnahme in die Liste erfolgt ab sofort passwortgeschützt im Online-Verfahren. Die elektronische Registrierung soll an allen deutschen Auslandsvertretungen die bisher manuell geführten Krisenvorsorgelisten ersetzen.



Wichtig: Wir bitten Sie daher, Ihre Daten möglichst bald über das Internet einzugeben, auch wenn Sie bisher schon registriert waren.



Sie werden künftig automatisch in regelmäßigen Abständen aufgefordert werden, Ihre Angaben zu bestätigen bzw. zu aktualisieren. Damit sollen Vollständigkeit und Aktualität der Registrierungen im Sinne einer wirksamen Krisenvorsorge und –bewältigung sichergestellt werden. Bitte beantworten Sie die Ihnen automatisch zugehenden Aufforderungen, da Ihre Daten anderenfalls aus der Liste gelöscht werden.



Sollten Sie bei der Online-Registrierung auf Schwierigkeiten stoßen, senden Sie uns bitte eine E-Mail (Kontaktformular über Link „Kontakt“) mit einer kurzen Erläuterung oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer (044) 247 68 00 an.



Bitte leiten Sie diese Information auch an Ihnen bekannte Deutsche in der Ukraine weiter.

