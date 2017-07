Paket von Deutschland in die Ukraine

#7 Beitragvon Tilko » Dienstag 23. November 2010, 19:38

"Nein Danke und nieeee wieder."

Wenn die Partnerschule auf der Strecke einer der Buslinien liegt die aus den großen Metropolen Deutschlands mehrmals wöchentlich nach Kiev fahren ist das die schnellste, ca. 24-36 Stunden, und auch die günstigste Möglichkeit, ca 10,- bis 25,-€, je Tasche. Muss nur leider zum Bus und von dort abgeholt werden. Einfach mal nach den Buslinien Googeln und in den Büros anrufen die sagen dann auch genaueres über die Modalitäten.Schon oft selbst probiert und nie bereut da schnell und preiswert.Bsp. Schwiegereltern schicken am Freitag morgen 9.00 Uhr von Kiev eine 15 kg Tasche mit Geburtstags-Geschenken für unsere Tochter und am Samstag 13.00 Uhr in in Halle abgeholt.Und zu DHL, hab innerhalb Deutschlands per Express Garnelen bestellt die sollten am Die. da sein und waren am Fr. späten Nachmittag halb tot da und am nächsten Tag hinüber, DHL war der Frachtinhalt bekannt, einzier Kommentar bei DHL nach mehreren bitter bösen Anrufen "Man wolle erst mal prüfen ob die Garnelen versendet werden dürfen." Denen sind nicht mal ihre eigenen Transportbedinungen bekannt. Macht inkl. Express-Versand 260,-€ verlust und bis heute kein Geld und der Lieferant kann auch nicht nachliefern. Das zu den Herrschaften von DHLGruß Tilko