#33 Beitragvon Handrij » Samstag 11. Februar 2017, 14:11

04 мая 2016, среда, 16:13 1137

Стець заявил об увеличении случаев нападения на журналистов

Na dann, entspannen wir uns ein wenigund freuen uns über die Erfolge, natürlich nicht ohne uns nochmal beim Wahrheitsministerium - 'tschuldigung, Ministerium für Informationspolitik - zu vergewissern, ob wir auch die richtigen Worte verwendet und den richtigen Ton getroffen haben. Zur Not können wir ja in den vom Präsidialamt versendeten Empfehlungen nachschlagen. Denn wir wollen ja keinen Ärger mit dem Rundfunk- und Fernsehrat, der Steuer, dem Geheimdienst oder gar mit Awakows Buddy Anton Geraschtschenko haben. Denn der setzt uns gleich staatlich sanktioniert als Volksfeind auf Myrotworez. Und um da wieder runterzukommen, muss man(n)/frau richtig tief in die Tasche greifen. Aber wenn wir dann zufällig von irgendwelchen friedenstiftenden Patrioten umgelegt werden, dann haben wir wenigstens die Gewissheit, dass die ukrainischen Journalisten die Mordtat, natürlich nach vorheriger Rücksprache mit Minstez und dem Präsidialamt, in den richtigen Zusammenhang mit der "russischen Aggression" setzen. Und Awakows Adler finden die Mörder und das hiesige Rechtssystem wird diese ganz gewiss einer gerechten Strafe zuführen. Zeit für Entspannung, endlichAber offensichtlich ist selbst der Stez vom Minstez sich nicht ganz so sicher, ob denn hier auch alles super läuft:Und vielleicht liegt die Bewertung von Reporter ohne Grenzen ja auch eher an ihrer Vertreterin hier.und dem von ihr geschäftsführend geleiteten Institut für Massenmediendem huch, von 2005 - 2014 Wiktorija Sjumar von der regierenden Volksfront vorstand. Parteigenossin Awakows. Aber das Ist bestimmt völlig aus der Luft gegriffen der Zusammenhang und nur in meinem Kopf, nur in meinem Kopf, nur in meinem Kopf.