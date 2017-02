#51 Beitragvon mbert » Sonntag 12. Februar 2017, 19:17

paracelsus hat geschrieben: Wer sich versucht objektiv der Ukraine zu nährern, dem werden Deine Postings helfen die Pressefreiheit einzuordnen.

Für die "Demokraten" allerdings, die ihre Meinung bereits zementierten wird eh jede Erklärung vergebens sein.

paracelsus hat geschrieben: und "Verräter" stören nur; es gibt halt überall diese Watniks, die beseitigt werden müssen.

Vielen Dank für Deine Ausführungen. Gern will ich auf Deine Argumente eingehen:1. ... hmm, war da etwas?2. .... oh, schon wieder nichts?3. tja, immer noch nichts. Na denn...Kommen wir zu den Unverschämtheiten:1. "Demokraten" - hiermit sind offenbar nicht die Verteidiger Neurusslands gemeint (denn hier wären die Anführungszeichen sicher angebracht). Da haben der Herr vielleicht selber ein klitzekleines Problem mit Demokratie?Das stramme Lagerdenken, was man anderen so gern unterstellt, lässt ja auch ein kleines bisschen auf den eigenen Geisteszustand schließen. Schläft er womöglich nur mit Revolver unterm Kopfkissen, für den Fall, dass die Banderowtsy ihn holen kommen?