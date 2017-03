Kolobok hat geschrieben: Ich habe da kurz mal in die Sendung reingehört. Lassen wir das mit dem Maidan mal beiseite. Frau Montjan hat ja jeden Anrufer der anderer Meinung war, beschimpft. Aber noch viel schlimmer war, dass der Moderator dabei mitgemacht hat. Ist das einfach unprofessionell oder Absicht? Wer muss wie auf so etwas reagieren? Ich denke mal in Deutschland hätte der Sender Konsequenzen in Form von Entschuldigung oder Entlassung, gezogen. Scheinbar funktioniert so etwas in der Ukraine noch nicht.