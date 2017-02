Private Einladung für Ukrainerin - Besuchsvisum für Deutschland

#4 Beitragvon Casseiopeia » Montag 27. Februar 2017, 14:54

Vielen Dank! Obige links habe ich mir durchgelesen. Zum Thema Schengen Visa: Beim Punkt Plausibilität und Nachvollziehbarkeit des Reisezwecks in Deutschland ist mir nicht klar, welche Gründe gegen eine Visa Erteilung sprechen würden. (in meinem Fall wäre der tatsächliche Grund ein tiefergehendes gegenseitiges Kennenlernen u. erst an zweiter Stelle eine Verbesserung der Sprachkenntnisse. ) müsste man an dieser Stelle einen Sprachkurs nachweisen um die Aussichten auf Erfolg zu verbessern?



Kann die Diskussion in diesem Thread fortgesetzt werden oder sollte ich einen neuen im entsprechenden Unterforum eröffnen?