Putin steckt hinter dem Mordanschlag in Kiew

BILD: Am 23. März wurde der russische Ex-Abgeordnete Denis Woronenkow in Kiew auf offener Straße erschossen. Noch am selben Tag hat Ihr Präsident Poroschenko den Mord als „Akt des Staatsterrorismus Russlands“ gebrandmarkt. Welche Beweise haben Sie für diese Schuldzuweisung?



Jurij Luzenko: „Sie wissen, dass Herr Woronekow Zeuge im Fall gegen den in Russland untergetauchten Ex-Präsident Wiktor Janukowytsch war. Der Mörder hat das Opfer mehr als einen Kilometer begleitet und dann erschossen. Wir haben den vom Bodyguard getöteten Mörder identifiziert. Er war früher ein Nationalgardist des ukrainischen Innenministeriums. Am sechsten März befand sich der Attentäter auf dem vorübergehend besetzten Gebiet und zwar ganz genau in der Stadt Donezk. Das hat dem Präsidenten und mir Anlass gegeben, Russland hinter der Tat zu vermuten. Nationalgardisten, auch ehemaligen, ist es verboten, sich auf diesem Gebiet aufzuhalten. Wir haben die Wohnung durchsucht, in der sich der Mörder mit zwei weiteren Personen aufgehalten hat. Im Interesse der andauernden Ermittlungen kann ich nicht mehr dazu sagen. Der Zeuge Woronenkow wurde sicher nicht wegen Aussagen getötet, die er bereits getätigt hatte, sondern wegen Aussagen, die er noch hätte tätigen sollen.“