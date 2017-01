Reise Italien

#1 Beitragvon Germanman » Donnerstag 5. Januar 2017, 17:20

Zu verschenken an freundlichen Ukrainer/Ukrainerin!



Hotelaufenthalt in Italien (Kurhotel). Fünf Übernachtungen im Doppelzimmer. Wert circa 600 Euro.



Somit fallen nur Kosten für die eigene Anreise sowie Spesen vor Ort an.



Gute Flugverbindung von Kiew!



Späteste Anreise Anfang April 2017.



Alles weitere per PN.